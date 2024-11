KAS NÕUSTUD? Nendel teemadel ei tohiks vanemad laste ees rääkida

Kliiniline psühholoog Laura Markham ütles väljaandele Huffington Post, et see ei sõltu niivõrd teemast, kuivõrd sellest, kuidas seda rääkida. «Näiteks pole mõistlik arutada lapse kuuldes rahamuresid, sest need tekitavad temas asjatut ärevust. Küll aga on täiesti sobilik selgitada, miks tänavu uut autot ei osteta või kallile reisile ei minda,» ütles ta.

Allpool on ekspertide nõuandeid teemade kohta, mida laste kuuldes vältida ning millest võib olla hoopis kasulik rääkida.

Teemad, millest täiskasvanud ei peaks laste ees rääkima

Inimeste kehad

Paari- ja pereterapeut Brianne Billups Hughes märkis, et kui täiskasvanud räägivad enda või teiste kehadest halvasti, võtavad lapsed need negatiivsed sõnumid omaks. «Lapsed on nagu käsnad – nad imavad kõik endasse,» selgitas Hughes. Ka positiivsena näivad kommentaarid kehakaalu või välimuse kohta võivad lastes tekitada liigset muret oma keha pärast.

Kriitilised märkused lapse teise vanema või hooldaja kohta

Kui rääkida lapse kuuldes teisest vanemast halvasti, tekitab see lapses segadust ja hirmu, et ta peab valima poole või lahendama täiskasvanute probleeme. Sellised kommentaarid kahjustavad lapse suhet teise vanemaga ja õõnestavad turvatunnet.

Laste võrdlemine

Laste võrdlemine tekitab konkurentsi ja hõõrumisi.

Rahaprobleemid