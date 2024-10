ÕUDUSTE ÕHTU Inglismaa kohalikke kummitab Kuri Daam

Kõik need kummitusjutud pärijanna kohta innustasid Judy Leigh’d lisama üleloomulikke elemente oma romaani. Teose süžee jälgib noormeest Charlie Wolfe'i, kes pärast lahkuminekut ja töö kaotust otsustab aidata oma onul renoveerida lagunevat maja Nomanslandi aasa ääres. Ta avastab Katherine’i loo, millest paljastuvad uued tahud.

«Kummitustega töötades saab raamatusse sisse tuua erilist atmosfääri, mis ühendab vana ja uue ajajoone,» lisab Judy.

«Katherine’il on justkui kaks paralleelset lugu; üks räägib, et ta suri sünnitusel Londonis; teine, et ta suri pärast tulistamist Nomanslandi aasal. Panin mõlemad variandid oma raamatusse, sest me ei tea täpselt, mis juhtus – mõlemad on võimalikud.»

Legendid ja moonutatud tõed

Kurja Daami legend elab edasi Hertfordshire’i elanike seas, kuid tegelikkus Katherine Ferrersi loo taga on siiani mõistatuslik.

Markyate Cellis tõepoolest avastati 1820. aastal salatrepp, kuid mõned ajaloolased kahtlustavad, et Katherine’i abikaasa müüs mõisa enne, kui Katherine oleks saanud oma röövlikarjääri alustada. Siiski usutakse, et salatrepi avastamine ja 1833. aastal avaldatud luuletus «Maude of Allinghame», mis kirjeldab röövlinaise seiklusi, lisasid legendile uusi mõõtmeid.

Katherine maeti 13. juunil 1660 Püha Mary kirikusse Ware’is. On märkimisväärne, et tema säilmed ei leidnud kohta pere hauakambris. Kas see on juhuslik või mõjutasid tema ebaseaduslikud teod pere au nii palju, et talle ei võimaldatud korralikku matust?