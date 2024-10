INTERVJUU Sandra Sillamaa lahutusest: see protsess käib siiamaani

Rasketel perioodidel tuleb ennast toetada

Sandra Sillamaa rääkis möödunud kevadel saates «Ringvaade» oma elust ja loomulikult ei jäänud puutumata ka tema lahutus Jalmar Vabarnast. «Lapsed tunnetavad seda, mis vaib ja energia on, ja öeldakse, et mitte lahkuminek ei tee lapsi katki, vaid see, kuidas vanemad jäävad suhtlema.»

Pärimusmuusik Sandra Sillamaa rääkis «Ringvaates», et praegu asetab ta esmajoones iseenda esikohale. Naine on sügisest saadik end külmas vees karastamas käinud. «Mul oli nii stressirohke aeg. Mul oli igasuguseid koolitusi ning kogu see elumuutus. Siis ma sain aru, et see on hetk, mil ma ei mõtle mitte millegi peale. On hea, et aju sai puhkuse.»

Sandra annab koolitusi, kuidas enda elu paremaks muuta. Ta ei leia, et midagi peaks vastu tahtmist tegema. «Kõige olulisem on, kui meil on rasked ajad, et me oskaks ennast toetada.»

Muusiku sõnul on tal viie aastaga tekkinud «tööriistakast», ta teab nüüd, mida teha, kui tal on ärevus või kui tekib näiteks madalseis, vahendas Elu24.