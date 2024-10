See populaarne ja maitsev jook aitab tõhusalt kaalu langetada

Pea iga päev ilmub mõni artikkel, mis kiidab kaalulangust soodustava joogina nii kohvi, õunaäädika lahust või sidrunivett.

Kahjuks pole kaalu langetamise puhul ühtegi sööki ega jooki, mis võluväel toimiks. Kõige nutikam lähenemisviis kaalu langetamisel on teha seda mitmekülgselt. See sisaldab tervislikku toitumist, regulaarset füüsilist koormust ja tervislikke uneharjumusi.

Kui su eesmärk on tervislik toitumine ja kehakaalu langetamine, siis on kalorite maksimeerimine toitainerikka toidu valimisel suurepärane koht alustamiseks. Suhkruga magustatud joogid on kõrge kalorsusega, kuid neil on vähe või puudub täiendav toiteväärtus võrreldes toitainetiheda toiduga, nagu puuviljad, köögiviljad ja täisteratooted. Lisaks ei anna suhkrurikkad joogid sellist täiskõhutunnet kui tahke ja tasakaalustatud toit.

2023. aastal avaldati ajakirjas The American Journal of Clinical Nutrition ülevaade, et enamik inimesi ei kompenseeri jookidest saadud kaloreid vähema toiduga.

Mida peaks jooma, kui eesmärk on kaalust alla võtta? Rohelist teed!

Tee on vee järel populaarsuselt teine ​​jook maailmas. On kaks peamist kategooriat: päristeed ja taimeteed. Päristeed, mis hõlmavad rohelist, oolongi, musta ja valget teed, on valmistatud Camellia sinensis lehtedest, aga taimeteed valmistatakse söödavate mitte-teetaimede vürtsidest, õitest ja lehtedest.

Kuigi kõigil teedel on potentsiaalne kasu tervisele, on rida põhjuseid, miks roheline tee on tuntud kui kaalu langetav jook number üks.

Aitab tarbida vähem lisatud suhkrut. Võib kiirendada ainevahetust ja parandada taastumist treeningu ajal. Sisaldab energia suurendamiseks kofeiini.

Tasub aga meeles pidada, et ka roheline tee sisaldab kofeiini, mistõttu ei ole seda hea juua õhtuti. Ka võib rohelise teega liialdamine takistada raua imendumist.