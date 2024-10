Naine avastas teismelise oma aiast magamast – tema reaktsioon on paljusid inspireerinud

«Kirjutasin kirja nii inglise kui hispaania keeles,» ütleb ta. «Tahtsin selgelt väljendada, et see pole lõks. Mul pole ulatuslikke kogemusi kodutute aitamisel, kuid tean, et tänaval elamine teeb inimesed väga ettevaatlikuks.»

«Püüdsin leida tasakaalu – pakkuda talle seda kõike ilma, et ootaksin midagi vastu. Tegin seda, sest märkasin teda, ja kui sellest on abi, on kõik hästi. Kui ta soovib samas kohas edasi magada, on ka see tema valik. Aga kui ta tahab oma olukorda parandada, siis siin on mõned asjad.»

Pärast asjade kokku pakkimist teadis Pimentel, et peab need panema kuhugi, kus need varaste eest kaitstud oleksid. Esialgu jättis ta karbi oma aia taha, kuid kui poiss mitme päeva jooksul tagasi ei tulnud, mõistis ta, et karp võidakse ära varastada. Nii paigutas ta selle oma aeda. Et töölised karpi ega poissi järgneval päeval ei häiriks, teipis ta kaanele suure veekindla sildi, vahendab People.