Üllatav põhjus, miks inimesed tegelikult suudlema hakkasid

Ahvide käitumisuuringud näitavad, et hooldaja imeb väljaulatuvate huulte abil nahalt mustust või parasiite. See oli äärmiselt oluline, eriti maapinnal elavate liikide puhul, keda ohustasid mitmesugused parasiidid.

Selle kohta, kuidas suudlemisest sai seksuaalne tegu, jääb Lameira siiski ettevaatlikuks: «Suudlemine seksuaalse kavatsusega on käitumise erijuhtum,» märkis ta, lisades, et rohkem uuringuid on vaja, et mõista, kuidas romantiline suudlemine ja seksuaalsus omavahel põimusid, vahendab New York Post.