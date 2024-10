ETTEVAATUST See levinud harjumus on meestele väga ohtlik

Uuringud näitavad, et kehv rüht kahjustab meeste suguelundeid. Lühidalt öeldes võib see põhjustada erektsioonihäireid ja isegi raskusi orgasmi saamisega. Meeste tervise spetsialist dr Jeff Foster selgitas täpsemalt allpool.

Mis on halb rüht?

Küürus istumine paneb vaagnapõhjalihastele liigse surve peale. «Kui vaagnapõhjalihased on pinges ja nõrgestatud, ei suuda need oma tööd tõhusalt teha, mis mõjutab seksuaalset vastupidavust ja põhjustab nõrgemat erektsiooni ja vähem nauditavat orgasmi,» ütles dr Foster väljaandele Metro .

Mida teha?

Oluline on hoida selgroog ja vaagnalihased ühel joonel, et tagada hea verevarustus peenisesse.

Dr Foster soovitas kehahoiaku parandamiseks seista vastu seina nii, et pea, abaluud ja tuharad puutuksid vastu seina ning asetada käsi alaselja taha. Kui käsi mahub sinna vaevu, on selg õiges asendis. Istuva töö puhul on oluline, et ekraan oleks silmade kõrgusel, jalad toetuksid põrandale ja käsivarred oleksid mugavalt laual.