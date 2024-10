Perimenopausi ajal kogevad naised eriti head seksi

Perimenopausi nimetatakse tihti teiseks puberteediks. Kuid kas tõepoolest on viljakuse lõpp sama keeruline kui selle algus? Paljudele naistele võib see mõte tunduda heidutav. Uuringud on seostanud puberteeti sageli ärevuse, stressi ja depressiooniga, mistõttu on lihtne eeldada, et ka perimenopaus toob kaasa samasuguseid emotsionaalseid kõikumisi. Ja kas see tähendab seksuaalelu hääbumist?