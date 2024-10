Esimesest tantsust hilise rokkimiseni! Need laulud on pulmades kõige populaarsemad

Kui tegemist on lauludega, mille saatel pulmas tantsitakse, siis ei ole ilmselt üllatus, et just Whitney Houston on tantsupõranda kuninganna, kirjutab The People.

Lauljatar on oma hitiga «I Wanna Dance With Somebody» kõige populaarsem pulmalaul, selgub Breeziti uuest uuringust.

Ettevõte analüüsis 2000 pulmateemalist esitusloendit ja ligi 50 000 laulu Spotifys, et kindlaks teha kõige popularsemad pulmades mängitud lood, vahendab Brides. Uuringu käigus leiti, et 1987. aasta hitt oli esindatud umbes 24 protsendiga pulmadega seotud esitusloendites.

Houston ei ole siiski ainus esineja, kes pulmades populaarne on, sest Abba laul «Dancing Queen» oli kohe tema järel, olles umbes 20 protsendiga pulmade esitusnimekirjades.

Sellele järgnesid teised hitid 00ndate algusest, sealhulgas Usheri «Yeah!» ja The Killersi «Mr. Brightside». Earth, Wind and Fire'i 1978. aasta singel «September» esines umbes 18,45 protsendiga pulmade esitusnimekirjades.

Breeziti kaasasutaja ja tegevjuht Artūras Asakavičius märkis, et mitmed nimekirjas olevatest lauludest on pulmaklassikud. «Muusika mängib pulmapidudel uskumatult olulist rolli ja on põnev näha, milliseid laule peetakse ikka veel pulmaklassikaks, isegi aastaid pärast nende esialgset ilmumist,» ütles Asakavičius.

«Pulmamuusika esitusloendud võivad aidata luua püsivaid mälestusi, jäädvustades nii tantsupõranda rõõmu kui ka romantika,» lisas ta. «Teatud laulud on pulmade tähistamisega väga tihti seotud, mistõttu mõned neist on saanud paljude paaride suure päeva ajatuks klassikaks.»

Nimekirja jõudsid ka Beyoncé ja Bruno Mars, kes jõudsid pulmades enim mängitud laulude esikümnesse oma singlitega «Crazy in Love» ja «Marry You». Black Eyed Peasi peohitt «I Gotta Feeling» ja Flo Rida «Low» jõudsid samuti nimekirja tippu. Teine tantsimisest rääkiv laul, Walk the Mooni «Shut Up and Dance», murdis samuti esikümnesse.