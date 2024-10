Naine jõi 30 päeva järjest rohelist teed ja tulemused muutsid tema elu

Teesõpru on üle maailma ja laias laastus jagunevad teesõbrad kaheks: on need, kes armastavad musta teed ja need, kes eelistavad rohelistest teelehtedest valmistatud rüübet. Rohelist teed eelistatakse ja kiidetakse sageli just seetõttu, et lisaks meeldivale maitsele on sellel mitmeid kasulikke omadusi.