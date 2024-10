AI! Adele avaldas, et kogeb valu, mis on hullem kui sünnitusel

36-aastane laulja rääkis oma jätkuvatest tervisemuredest reedel Las Vegases esinedes. «Mul on tõeliselt jube kõrvapõletik,» ütles ta. «Pole midagi sellist varem kogenud. See on kõige valusam asi, mis minuga juhtunud on – isegi hullem kui sünnitus.»

Adele sõnul on tegemist haruldase veebakteriga, mida on väga keeruline ravida. «Alguses määrati mulle valed antibiootikumid, aga lõpuks leiti õige ravim, mis hakkas mõjuma,» selgitas ta. «Vahepeal tahtsin valu tõttu lausa kõrva ära lõigata.» Kuigi ta enam valu ei tunne, ei kuule ta ajutiselt vasakust kõrvast.

Adele ja Rich Paul. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP Photo/Scanpix

Samuti avaldas ta, et tal pole plaanis uut muusikat välja anda, kirjutab The Sun. «Ma tahan teha pika pausi ja ma arvan, et tahan tegeleda teiste loominguliste asjadega. Lihtsalt mõneks ajaks,» rääkis ta juulis.

Los Angeleses elav Adele vihjas fännidele ka oma tulevaste pulmaplaanide kohta spordiagendi Rich Pauliga (43), kuid pulmakuupäeva ta ei avaldanud. «Olen salaja tegutsemise kuninganna,» nentis ta muigega. Adele ja Rich Paul tulid oma suhtega avalikkuse ette 2021. aasta juulis, kui nad ilmusid koos NBA mängule. Lauljatar on kandnud teemantit oma sõrmes juba ligi aasta, kuid varem ta eitas, et tegu on kihlasõrmusega.