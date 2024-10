TEST Intiimpiirkonna hooldusvahendid on teinud täieliku tiigrihüppe

Cumlaude Lab'i valikus on nii igapäevaseks kasutuseks mõeldud tooteid, kuid ka abivahendeid häbemepiirkonna ja tupe põletikuliste seisundite leevendamiseks. Meie plaan oli katsetada just igapäevaseks kasutuseks mõeldud intiimhooldust ja siin on meie toimetuse vaieldamatud lemmikud!

Tõeliselt naiselik pakk peidab endas palju vajalikke vahendeid. Foto: Erakogu

Lubripiu niisutav intiimpesugeel

Siidise ja kreemja koostisega pesugeel, millel on õrn, kuid meeldiv aroom, teeb igapäevase pesu väga meeldivaks. Pärast kasutamist on tunne meeldivalt puhas, kuid mitte krudisev. Rõõmu teeb ka suur potsik – seda toodet jagub kauaks.

Täielik lemmik! Mõnusalt pehme tulemus ja julgen kindlasti ka teistele soovitada. Varasemalt kasutatud intiimpesuvahendid ei ole olnud ligilähedaseltki nii head.

Viderage noorendav intiimgeel-kreem

Toote nimetus on mõistagi intrigeeriv, lubab see ju intiimpiirkonda pinguldada ja selle toonust tõsta. Neid lubadusi ma kinnitada ei oska, aga halba kreem kindlasti ei teinud. Toode on täiesti lõhnatu ja imendub silmapilkselt. Kehva tunnet pärast pükstes pole. Küll aga on soe tunne südames, et ma olen enda jaoks midagi kena teinud.

Cumlaude probiootiline intiimpesuvaht

See on üks toode, mida ma ise iial ostnud poleks - ei osanud toodet vajalikuks pidada ja vahustruktuur pole ka minu lemmik. Nüüd on see aga minu täielik lemmiktoode - kirjeldada keeruline, aga puhas ja värske tunne ei lähegi üle, ka mitte pikkadel lennupäevadel, kui ei saa alati nii regulaarselt duši all käia, kui harjumuspärane. Kui ma varem ei pidanud sellist tootetüüpi oluliseks, siis sellest konkreetsest pudelikesest ma enam nõus loobuma ei ole. Soovitan!

Toimetuse lemmikud kattusid suuresti. Foto: Erakogu

Cumlaude libesti

Eeskujulik toode. Siidine, toime kestab piisavalt kaua, ei aja kihelema ega kleepu. Olles libedamast libedam, ei kipu see õnneks voolama ega tekita vajadust kohe pesema tormata. Võiks olla iga magamistoa öökapisahtlis.

Cumlaude niisutav sprei

Tõeliselt värskendav sprei igapäevaseks kasutuseks. Väga meeldiv tulemus, jään kindlasti kasutama!