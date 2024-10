Tallinn Fashion Week 2024 tõotas olla säravam ja ambitsioonikam kui kunagi varem, kuid see, mis mind tegelikult ees ootas, ületas kõik ootused. Kui seadsin sammud Kultuurikatla poole, aimasin, et ees ootavad ekstravagantsed kollektsioonid, tuntud disainerid ja moesõbrad, kuid kõige meeldejäävamaks kujunes hoopis midagi muud – moenädala energia ja ülevoolav atmosfäär, mis tõmbas mind täielikult endasse.

Üks asi on olla kogu selle sõu keskel, suhelda inimestega ja seda üritust kajastada, teine asi on päriselt viia ennast kurssi enne Tallinn Fashion Weeki toimunut moeloojate kollektsioonidega ja selle sünniga. Arvan, et Tallinn Fashion Weekile asudes võiks igaüks sellise eeltöö ära teha – see avab silmi ja rikastab.