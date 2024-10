PILDID Populaarne iluprotseduur lõppes teise astme põletuste ja koletu armiga

«Soovisin end ilma meigita enesekindlalt tunda,» ütles 24-aastane Melia Nielsen Kennedy Newsile. «Nüüd olen veelgi halvemas olukorras, sest mu näos on mõne täpi asemel suur arm.»

Lincolnshire’is elav finantstöötaja läbis ravi, et parandada oma naha jumet. Ta maksis juulis microneedling-protseduuri eest ligi 100 dollarit – see on kosmeetiline protseduur, mis hõlmab naha korduvat torkimist pisikeste steriilsete nõeltega.

Naine oli eelnevalt juba ühe seansi enne teisele naasmist läbinud, kuid just siis läks kõik valesti. Teenusepakkuja töötles sama kohta naise näol liiga palju kordi, kulutades naha esimesed kihid täiesti ära, kirjutab New York Post.

«Tol hetkel ei öelnud ta midagi, aga tegelikult veritsesin,» meenutas Nielsen. «Alles viis või kuus päeva hiljem saatis ta sõnumi, et oli märganud, et ma veritsesin päris palju.»

Kuna ta veritses, puhastas teenusepakkuja piirkonda tõenäoliselt toonikuga, mis põhjustas ärritunud nahale keemilise põletuse. «See oli päris kipitav ja ta küsis pidevalt, kas mul on ikka kõik korras,» ütles Nielsen. «Nüüd saan aru, miks ta seda küsis.»

Kuigi teenusepakkuja kinnitas Nielsenile, et ta peab piirkonnal lihtsalt silma peal hoidma, märkas naine, et nahk ajab sealt justkui vett välja. «Mõtlesin, et see pole kindlasti normaalne. Olin täiesti paanikas, kui see juhtus. Loputasin kohta veega, kuid ei pannud sinna midagi muud peale.»