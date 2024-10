Naise nali DNA-testiga lõppes hirmu ja kurbusega

Segaduses naisel on hingel nüüd suur koorem, nimelt kardab ta, et tema isa saab tema olemasolust teada. «See oleks üks meeletu emotsionaalne maavärin, kui ta saaks teada, et tal on tütar. Ja ta on oma poja vähile kaotanud – mis saaks veel siis, kui see vaene mees avastaks, et tal on olnud lapselaps, kes ka kahjuks vähki suri.»