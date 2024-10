VAATA! Eesti iluduskuninganna astus üle 37 aasta taas moelavale!

Moeetenduse lõpuakordina Sibille Maaski disainitud bordoopunast kleiti kandev Eha Urbsalu teenis publikult marulise aplausi ja ülisooja vastuvõtu. «Mind kõnetas Sibille kollektsiooni sõnum,» ütles Eha. «See on naine, kes julgeb astuda välja oma soovidega. Sibille on teinud aastaid teiste disainerite rõivastele tikandeid, nüüd on ta päris oma kollektsiooniga ja ma imetlen neid värve ja tõelist käsitööd,» ei olnud iluduskuninganna kiitusega kitsi. «Ma olen uhke tema üle!»