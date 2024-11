Sarjad täis põnevust ja hirmu: veeda mõnus nädalavahetus kallimaga teleri ees

Eli Rothi sünge fantaasia toob vaatajateni antoloogia sarjast «Linnalegend», kus jutustatakse linnalegende, müüte ja tänapäevaseid folkloorseid lugusid. Sarja iga osa on omaette õudusfilm, inspireeritud laialt levinud tõestisündinud lugudest, mis juhtusid sõbra sõbra… sõbraga. Sarjas on psühhopaate, mõrvamüsteeriume, hirmuäratavaid olevusi ja ootamatute keerdkäikudega lugusid, mis äratavad ellu meie kõige sügavamale peitunud hirmud.

Jack Osbourne ja tema sõber Jay Mewes on aastaid olnud huvitatud müütilise olendi, lumeinimese, olemasolust. Nüüd suunduvad nad paika, kus on kõige sagedamini lumeinimest nähtud – Idaho osariigi põhjaosa metsikusse loodusesse. Kohalikud on sageli lumeinimest kohanud, kuulnud tema öiseid ulgumisi ja avastanud talle omaseid jalajälgi. Jack ja Jay soovivad nüüd teada saada, kas lumeinimene on Põhja-Ameerika avastamata metsik olend või pelgalt ajahambast puretud legend.