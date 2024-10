«Nad on oma võla ühiskonna ees tasunud.» Miljonäridest vanemad mõrvanud vennad on vabadusele üks samm lähemal

California prokurör ütles, et ta taotleb kohtult Erik (53) ja Lyle Menendezi (56), kaasuse üle vaatamist, mis tähendab, et nad võidakse tingimisi vabastada.

«Olen punktis, kus ma usun, et seaduse järgi on karistuse ringi hindamine asjakohane,» teatas Los Angelese maakonna ringkonnaprokurör George Gascón neljapäeva pärastlõunal. «Ma usun, et nad on oma võla ühiskonna ees tasunud.»

Gascón ütles, et vennad on võimalik kohe tingimisi vabastada, sest nad olid kuritegude toimepanemise ajal nooremad kui 26. Prokurörid esitavad selle taotluse ametlikult reedel.

Ringkonnaprokurör lisas, et mõned ametnikud tema büroos on ümberhindamise vastu ja võivad sellele vastu vaielda, vahendab Metro.

Erik ja Lyle, kes olid toona vastavalt 18- ja 21-aastane, tunnistasid, et tulistasid surmavalt oma isa ja ema. Vennad ütlesid, et nad tegutsesid enesekaitseks ja kartuses, et nende vanemad tapavad nad, et inimesed ei avastaks, et nende meelelahutusärimehest isa Jose Menendez kuritarvitas Erikut seksuaalselt.