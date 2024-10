Aina paremaks läheb! Ozempicu kohta tehti uus avastus

Semaglutiid – Ozempicu ja Wegovy toimeaine – kuulub ravimiklassi, mis imiteerib organismi loomulikku GLP-1 hormooni, tekitades kasutajale pikemaks ajaks täiskõhutunde. «Prekliinilised uuringud on näidanud, et semaglutiid võib kaitsta neurodegeneratsiooni ja neuroinflammatsiooni eest,» ütles Case Western Reserve University biomeditsiinilise informaatika professor Rong Xu. «See uus uuring annab reaalseid tõendeid selle mõju kohta Alzheimeri tõvele.»

Krooniline põletik on see, kui immuunsüsteem on aktiveerunud ka siis, kui vigastuse või haiguse ohtust on möödunud pikem aeg. Neuroinflammatsiooni, närvikoe põletikku, täheldatakse sageli Alzheimeri tõvega patsientidel.