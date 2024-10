HÜVA NÕU Seda ei tohi kõhuvalu korral mitte ilmaski teha

Arstid rõhutavad, et valu ei tohiks ignoreerida, eriti kui see on ootamatu ja tugev. Kui tunned kõhuvalu, mis ei tundu tavapärane, tuleb pöörduda perearsti või gastroenteroloogi poole, et põhjused välja selgitada. Kui gastroenteroloogi juurde pole võimalik kiiresti pääseda, on ka perearst hea valik. Oluline on mitte viivitada, kui tunned end halvasti.

Lisaks tuleks tähelepanu pöörata sümptomitele, mis kaasnevad kõhuvaluga, näiteks verejooks seedetraktis või ootamatu kaalulangus. Sellisel puhul tuleb samuti arstile pöörduda.

Kerge, kuid püsiv kõhuvalu, mis kestab üle nädala või kahe, vajab samuti arsti tähelepanu, isegi kui see pole kurnav. Valu või sümptomeid tuleks võtta tõsiselt, eriti kui peres on esinenud mao-, söögitoru- või käärsoolevähki.

Samuti tasub vältida teatud harjumusi, mis süvendavad kõhuvalu. Parem on hoiduda mittesteroidsetest põletikuvastastest ravimitest, nagu ibuprofeen, sest need ärritavad mao limaskesta. Stress on seotud ka maohaavandite tekkega ning vürtsikad ja happelised toidud võivad samuti probleeme põhjustada.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi kõhuvalu põhjuseid on palju, ei tohiks valu – ükskõik kui kerge või sage – tähelepanuta jätta. Oluline on otsida abi võimalikult vara, eriti kui valu mõjutab elukvaliteeti või on äkiline ja ootamatu, vahendab Huffington Post.