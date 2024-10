Telefon ees, naine järel: Austraalia matkaja jäi tundideks lõksu

23-aastane Matilda Campbellil libises mägedes matkates telefon sõrmede vahelt ja aparaati päästa püüdes kukkus ta ise ja jäi tagurpidi asendis lõksu. Matkal kaasas olnud sõbrad üritasid teda kaljulõhest välja tõmmata, kuid see ei õnnestunud. Nad pidid sündmuskohalt veidi eemalduma, et leida mobiilisignaal ja päästeteenistus appi kutsuda, kirjutab The Independent.