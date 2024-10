Hinnatud stilist Aili Puss avaldab selle sügise suurimad juuksetrendid

Aili Puss jagab 2024 hooaja sügise olulisemaid juuksetrende ja soovitab, kuidas neid kodus või salongis luua. Tema näpunäited keskenduvad sellele, kuidas juukseid sättida ilma liigse kuumtöötluseta ja kuidas saavutada terve ning loomulik tulemus.

Loomulik tekstuur ja «lohakad» lainelised soengud

«Sel sügisel on eriti populaarsed looduslikud tekstuurid ja kergelt lohakad soengud, mis näevad välja justkui hooletult sätitud, kuid tegelikult on viimistletud suure hoole ja täpsusega,» ütleb Aili. «Selle saavutamiseks soovitan kasutada tekstuurikreeme ja vahtusid, mis annavad juustele liikuvust ja volüümi ilma kuumtöötluseta.»

Sleek ja naiselikud soengud

Teine kuum trend on siledad ja läikivad soengud, mis annavad kandjale elegantse ja naiseliku ilme. «Ülipuhas, peadligi ja särav stiil toob välja naiselikkuse ja rafineerituse,» selgitab Aili. «Kuumakaitse ja niisutavad viimistlusvahendid on selle stiili saavutamisel võtmetähtsusega.»

Kerged ja volüümikad lokid

Loomulikud ja volüümikad lokid on taas moes. «Sügisesed lokid lisavad juustele täidlust ja liikumist, andes soengutele rikkaliku ja naturaalse välimuse. See stiil on ideaalne neile, kes otsivad midagi naiselikku ja kergelt metsikut,» jagab Aili.

Aili Pussi suurim soovitus sügiseks on kuumavaba stiliseerimine. «Praegu on väga populaarne loobuda föönidest ja sirgendajatest ning saavutada stiil loomulike viimistlusvahenditega,» selgitab ta. Selle asemel, et kuumust kasutada, soovitab ta kasutada niisutavaid maske, mousse'e ja spreisid, mis annavad juustele volüümi ja läiget, ilma et need saaksid kahjustada.

Aili Puss ja Salonshop on pühendunud pakkuma professionaalsetele juuksuritele tööriistu ja teadmisi, mis aitavad neil saavutada klientide jaoks parimaid tulemusi. Läbi koolituste ja seminaride jagatakse tipptasemel tehnikaid ja viimistlusvõtteid, mis on vajalikud selleks, et püsida moemaailma trendide tipus.