EMADE NIPINURK Milliseid lasteriideid valida ja kuidas nende eluiga pikendada?

Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna moedisaini lektor Kairi Lentsius toob välja, et lasteriiete puhul võiks aluskiht olla naturaalsest materjalist nagu vill, lina või orgaaniline puuvill. «Võrreldes tavalise puuvillakasvatusega korjatakse orgaanilise puuvilla tupsud käsitsi, mitte masinaga. Sellest tulenevalt on kiud pikemad ning tervemad, mis teeb lõpliku kanga pehmemaks ja vastupidavamaks,» märgib ta.

Suvisel ajal kandmiseks soovitab Kairi Lentsius linasest lasteriideid. Seda põhjusel, et linane kangas on väga nahasõbralik – laseb hästi õhku läbi ja imab niiskust, tekitamata märga tunnet, ning aitab seeläbi lapse kehatemperatuuri reguleerida. Lentsius lisab, et linataime kasvatamine on samuti keskkonnasäästlikum alternatiiv.

Uuskasutuskeskuse jaekaubandusjuhi Kerli Reinsbergi sõnul soetab osa lapsevanemaid beebi- ja lasteriideid teadlikult Uuskasutuskeskusest, sest need on korduvalt läbi pestud ja seeläbi tunduvalt nahasõbralikumad ja puhtamad. «Brändide, kes panustavad kvaliteetsele materjalile, tooteid on meil ka tunduvalt lihtsam uuele ringile anda, sest need peavad kauem vastu.» Ühtlasi märgib Reinsberg, et laste puhul eelistatakse eeskätt naturaalsest kiust tooteid, sealhulgas orgaanilisest puuvillast, bambuskangast ning meriinovillast.