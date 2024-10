Tallinn Fashion Week on kohaliku moeelu tippsündmus. Kuid kollektsioonide seekordne tase rabas ka paljunäinud moehuvilisi. Hõbenõela etendus oli kui laetud pöörane moevaatemäng. Kuldnõel aga tippmeistrite filigraansete tööde paraad. Iga viimane kui üks neist kuuest kollektsioonist väärib lähemat vaatamist. Siin on kõigi kuue täismahus galeriid ja intervjuud kõigi disaineritega – need pole lihtsalt riided, siin on lood ja sügavad tähendused!