GALERII Moenädal avati Ketlin Bachmanni ja Riina Põldroosi lennuka visiooniga

«Mõtlesime, et teeks enda elu huvitavamaks – ja raskemaks,» ütles Bachmann näituse avamisel Disaini ja Arhitektuurigaleriis. «Meil on väga hea meel, et me saame avada moenädala. See on ju meie kõigi pidupäev, kes me siin oleme! Fantastilist uut moenädalat!»