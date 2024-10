PSÜHHOLOOG TEAB Lapsepõlves kogetud komplimendipõud annab endast hiljem just nii märku

Vanemaks olemine on tohutult raske – keegi ei vaidle sellele vastu – ja ideaalseid lahendusi pole olemas. Me kõik teeme vigu, kuid on tähtis õppida eelnevatest põlvkondadest ja katkestada mürgised käitumismustrid, kui soovid tagada, et sinu laps kasvaks kõige õnnelikumaks ja stabiilsemaks versiooniks iseendast.

Mitmed psühholoogid on rõhutanud, et midagi nii väikest kui lapse regulaarne kiitmine võib pikemas perspektiivis teha suure muutuse, vahendab Unilad.

Madal enesehinnang

Kui last ei tunnustata hea käitumise eest või ei pakuta talle toetust ja julgustust noores eas, võib see tema enesekindlusele ja -hinnangule tõsiseid märke jätta.

Hope for Depression Research Foundationi psühholoog ja meedianõustaja dr Ernesto Lira de la Rosa ütles Yahoo!Life'ile, et täiskasvanud, kes ei saanud lapsepõlves palju komplimente, võivad hilisemas elus enesest lugupidamisega hakata vaeva nägema.

«Nad võivad tunda, et nad pole piisavalt head või võimelised edu saavutama ning võivad sisemiselt tõlgendada kiituse puudumist kui märki sellest, et neil pole väärtust,» selgitas ta.

Sotsiaalne ärevus ja eraldatus

Kiituse ja julgustuse puudumine võib viia selleni, et täiskasvanul on raskusi selliste vestluste juhtimisega ning kui nad püüavad kedagi komplimendiga tunnustada, võib see tunduda kohmakas või ebausutav, lisab Thriveworksi psühholoog dr Connally Barry.