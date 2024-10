«Olen sellega rahu teinud!» Noormees on veendunud, et hukkus eelmises elus Titanicu katastroofis

Suurema osa oma elust on USAs Wisconsinis elav üliõpilane Jamey ja tema pere olnud veendunud, et Jamey oli üks neist 1517 inimesest, kes surid, kui laev 15. aprillil 1912 uppus. Nad usuvad, et Jamey oli laeva arhitekt Thomas Andrews.

Noormehe ema rääkis avameelselt sel teemal dokumentaalfilmi jaoks antud intervjuus. Ta meenutas, kuidas ta tabas poja koos lapsehoidjaga vaatamas 1997. aasta eepilise filmi Titanicu teist poolt, vahendab Unilad

«Järgmisel päeval hakkas Jamey joonistama ja maalima üksteise järel aina uusi Titanicu pilte. Esimese kahe nädala jooksul maalis ta tõenäoliselt umbes 50 pilti.»

Mitmed tema joonistused kujutasid laeva, millel oli üle 100 akna. Teised joonistused näitasid kõiki laeva sees olevaid tasandeid. «Ta teadis seda laeva peast. Seda ei saa filmist õppida. Film keskendus tegelikult rohkem armastusloole,» lisas poisi ema.

Jamey oli täiesti murtud, et katlaruumis töötanud inimesed surid esimestena, nagu see oleks tema süü, et nad lõksu jäid. «Ta hakkas rääkima õnnetusest endast ja sellest, kuidas see ei oleks pidanud juhtuma, et tehti vigu, kärbiti nurki ja katlaruumi mehed ei oleks tohtinud lõksu jääda. Ta isegi nuttis selle pärast.»

Ka Jamey ise astus kõnealuses dokumentaalis üles. «Ma tahaksin uskuda, et olin tõenäoliselt Thomas Andrews, lihtsalt iseloomujoonte tõttu ja selle järgi, mida ta tegi – see on täpselt see, mida mina oleksin teinud,» rääkis noormees. «Ta ohverdas ennast, et teised saaksid laevast lahkuda.»

«See oli kohutav tragöödia ja ma olen teadmisega, et surin Titanicul, täielikult rahu teinud.»