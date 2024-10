Diana tulevikuennustus Charlesile ei osutunud tõeks

Ajakirjanik küsis Dianalt, kas naine arvab, et temast saab kunagi kuninganna. Diana naeratas küsimust kuuldes ning vastas: «Ei, ma ei usu... Ma tahaksin olla inimeste südametes nende südamete kuninganna. Aga ma ei pea ennast selle riigi kuningannaks. Ma ei usu, et paljud sooviksid, et ma selleks saan.»