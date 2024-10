EKSPERT HOIATAB Viis asja, mida oliiviõliga ei tohiks teha

Paljud kasutavad oliiviõli praadimiseks, salatikastmete tegemiseks ja maitsvate pastaroogade valmistamiseks. Kuigi oliiviõli kasutusala on mitmekülgne, rikneb see tootja sõnul palju kergemini, kui arvata võiks, vahendab Daily Mail.

«Kui sa jätad siit meelde vaid ühe asja, siis olgu see järgmine: ära osta oliiviõli plastpudelis,» ütles Skyler. Kuigi paljud valivad poes odavama plastpudelis oliiviõli, halvendab see õli kvaliteeti.

Skyleri teine soovitus puudutab samuti oliiviõli pakendit.

Ta soovitab mitte osta õli läbipaistvates klaaspudelites ega muudes läbipaistvates anumates, kuna oliiviõli võib otsese päikesevalguse käes kergesti oksüdeeruda. «Oliiviõli fotooksüdeerub, mis tähendab, et otsene valgus kiirendab oksüdatsiooniprotsessi ja õli rääsub kiiremini,» selgitas ta.

Lisaks valgusele on ka kolmas oht – kuumus. Skyler soovitab oliiviõli mitte hoida kuumuse lähedal, sealhulgas mikrolaineahju läheduses. «Ära hoia oliiviõli kohas, kus see võib puutuda kokku kuumusega,» hoiatas ta.

«Paljud inimesed hoiavad õli ahju või pliidi juures või nende kohal. Kui oliiviõli on pidevalt kõrgete temperatuuride lähedal, halveneb selle kvaliteet. Püüa seda kuumusallikatest eemal hoida.»

Neljas nõuanne on alati kontrollida oliiviõli pudeli etiketti, sest see võib näidata, kui puhas õli on. Skyleri sõnul on kõige parem valida tooteid, millel pole märgitud erinevaid päritoluriike, kuna see võib viidata lahjendatud kvaliteedile.

«Väldi tooteid, mille etiketil on loetletud mitu riiki,» hoiatas ta. «Paljud brändid võivad olla eksitavad – nad võivad reklaamida toodet kui «Toskaana päritolu», aga kui pudeli ümber keerad, näed, et etiketil on loetletud riigid nagu Kreeka, Portugal, Itaalia ja Argentina.»

Viies ja viimane nõuanne on vältida suuri brände: «Väiksematel ettevõtetel on palju suurem kontroll oma oliivipuude üle, teades täpselt, kuidas saaki korjatakse ja kuidas õli toodetakse. Näiteks minu abikaasal ja mul on oma oliivipuud, ja kui meie bränd laieneb, saame oliive korjata ka oma naabrite või sugulaste puudelt. Teame täpselt, milliseid põllumajandustavasid meie piirkonnas kasutatakse.»