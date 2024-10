Z-põlvkond jätab valu tõttu tööle minemata sagedamini kui beebibuumi põlvkond — põhjus on hirmutav

Küsitluse, milles osales 2000 inimest, viis läbi biotehnoloogiafirma Alvica Medical. Ettevõtte tegevjuht Victoria Fransen selgitas: «Z-põlvkond on oma töö tegemisel kõige enam mõjutatud ning kindlasti on see seotud sellega, et nad on esimene tõeline digitaalpõlvkond.»

Kõigi vanusegruppide peale kokku teatas 63 protsenti küsitletutest, et nad on viimase 12 kuu jooksul kogenud kaela- ja seljavalusid, vahendab New York Post.

Arstid on varem hoiatanud nooremaid põlvkondi nn «tehnokaela» ohu eest — see on ülemise lülisamba kumerus, mis tekib pikaajalise halva rühi tõttu, kui nutitelefone ja tahvelarvuteid pidevalt alla vaadates kasutatakse.

Kiropraktik Jake Boyle jagas TikTokis hiljuti muret tekitavaid röntgenipilte küürus noortest täiskasvanutest, keda ta oma Iowas asuvas kliinikus ravib.

«Kui sa oled alla 35-aastane, pead sellele tähelepanu pöörama. Me kõik muutume nendeks vanadeks küürus inimesteks ja sellel on põhjus,» ütles ta.

Boyle esitas näiteid küürselgsetest noortest, kellel on ilmnenud skeleti «sarvede» moodustumise märke kolju põhjas, mis on samuti väidetavalt seotud nutitelefoni kasutamisega.

See kummaline nähtus on tuntud kui väline kuklaluueend. Esimest korda täheldas seda 1885. aastal prantsuse teadlane Paul Broca, kuid seisund oli nii haruldane, et seda on pikka aega eiratud.

David Shahur, biomehaanika teadlane ja kliinikumi spetsialist Austraalia Queenslandi Sunshine Coasti ülikoolis, ütles BBC-le 2019. aastal, et «alles viimase kümnendi jooksul» on ta hakanud nägema patsiente, kellel esineb seda deformatsiooni.

Shahur, kelle töid välistest kuklaluueenditest on avaldatud ka ajakirjas Journal of Anatomy, pakkus välja, et nutiseadmete kasutamisega kaasnev pidev painutatud kaelaasend võib avaldada lisasurvet kohale, kus kaelalihased kohtuvad koljuga.

«Kui kujutada ette stalaktiite ja stalagmiite: kui neid mitte häirida, kasvavad nad lihtsalt edasi,» hoiatas ta.