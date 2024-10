Eva Mendes ja Ryan Gosling paljastasid julma reegli, millele nende lapsed peavad alluma

Eva Mendes on abielus ühe Hollywoodi kõige ihaldatuma mehe, Ryan Goslinguganing nende perekonnas kasvab kaks tütart.

Kuigi paar on oma eraelu suhtes olnud väga kaitsev ning pole seda avalikkusega kunagi väga jaganud, tegi Eva hiljuti antud intervjuus selles osas erandi ja jagas paari pereelu kohta mitmeid põnevaid seiku, vahendab Unilad. Jutuks tuli nii Mendese laste kasvatamise stiil kui ka suhe Ryan Goslinguga.

Silmapaistev näitlejatar tõi The Timesile antud intervjuus välja reegli, millest mõlemad tütred peavad alati kinni pidama. Nimelt ei tohi 10-aastane Esmeralda ja 8-aastane Amanda kodus nutitelefone ega sotsiaalmeediat kasutada.

Eva sõnul on hea laste ligipääsu sotsiaalmeediale piirata, kuna see on kõige jubedamate arvamuste prügikast, kuhu satub aegajalt ka mõni armas video.