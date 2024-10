NIPINURK Juuksur selgitab, kuidas kaunite kiharate eest sügisel hoolitsema peab

Mis on sellel hooajal out?

«Üks suurimaid out-trende on liiga kohevaks sätitud ja ülekuivatatud juuksed. Inimesed kipuvad liiga palju kasutama kuumtöötlust, mis mõjub juustele kahjustavalt ja teeb need kuivaks, eriti kui seda kõike teha ilma õigeid vahendeid kasutamata. Liigne volüüm ja jäikus ei ole enam moes – selle asemel on trendikad loomulikumad ja tervislikumad stiilid,» rõhutab Aili Puss.

«Üks levinumaid tegevusi on kuumtöötlus ilma korraliku kaitseta. Paljud ei kasuta kuumakaitse vahendeid ega niisutavaid tooteid, mis on olulised, et vältida juuste kahjustumist, kuivust ja hapraks muutumist. Samuti kiputakse vältima regulaarselt otste lõikamist, mis põhjustab katkiseid juukseotsi, muutes need lõhenenuks ja raskesti hooldatavaks,» sõnab juuksur.