Paar kohtus esimest korda 2003. aastal filmi «Gothika» tegemisel, kaks aastat hiljem nad abiellusid. Neil on ka kaks last: 12-aastane Exton ja 9-aastane Avri.

Paljud mõtlevad, kuidas paar on suutnud oma abielu hoida, kuid õnneks on Susan selle saladuse nüüd avaldanud.

Susan selgitas, et neil on üks oluline reegel – nad ei veeda eraldi rohkem kui kaks nädalat korraga.

«Meil on kahe nädala reegel, mis tundub sageli liiga pikk, kuid me ei ole kunagi rohkem kui kaks nädalat lahus, ilma et me üksteist näeksime ja perekond koos oleks,» ütles Susan ajakirjale The People.