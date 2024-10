Sirje Karis poseerib koos teiste riigipeade abikaasadega rahvusvahelise ajakirja kaanel

Fotosessioon toimus Kiievis Püha Sofia katedraalis Khlebnya muuseumis. Olena Zelenskaga ühinesid Elle'i kaanel Belize'i peaministri abikaasa Rossana Briceño; Taani peaministri abikaasa Bo Tengberg; Eesti presidendiproua Sirje Karis; Soome peaministri abikaasa Suzanne Innes-Stubb; Guatemala esimene leedi Lucrecia Peinado; Leedu esimene leedi Diana Nausėdienė; Serbia presidendi abikaasa Tamara Vučić ja Sloveenia presidendi abikaasa Aleš Musar. See on esimene kord ajaloos, kui ELLE kaanel on riigipeade abikaasad erinevatest riikidest.