AJALOOLINE KLÕPS Presidendiproua Sirje Karis poseerib rahvusvahelise ajakirja esikaanel

Fotosessioon toimus Kiievis Püha Sofia katedraalis Hlebnia muuseumis. Olena Zelenskaga ühinesid Elle'i kaanel Belize'i peaministri abikaasa Rossana Briceño, Taani peaministri abikaasa Bo Tengberg, Eesti presidendiproua Sirje Karis, Soome peaministri abikaasa Suzanne Innes-Stubb, Guatemala esimene leedi Lucrecia Peinado, Leedu esimene leedi Diana Nausėdienė; Serbia presidendi abikaasa Tamara Vučić ja Sloveenia presidendi abikaasa Aleš Musar. See on esimene kord ajaloos, kui Elle'i kaanel on riigipeade abikaasad erinevatest riikidest.