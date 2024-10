43-aastaselt vähidiagnoosi saanud eestlanna: sa ei pruugi sellest ise üldse aru saada

Dr Seire hinnangul on oluline tõsta inimeste teadlikkust sellest, et neil endal on võimalik kontrolli tulla ka varem ning nad ei pea tingimata ootama sõeluuringu kutset või sümptomite ilmnemist. «Kõige lihtsam, kättesaadavam ja kiirem võimalus jämesoolevähi kontrollimiseks on peitveretest, mida saab teha kodust lahkumata. Tegemist on sama analüüsiga, mida tehakse sõeluuringus ning see on perearsti või SYNLABi kaudu kättesaadav kõigile soovijatele.»