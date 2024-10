GALERII Tuntud Eesti naistest said säravad modellid

Laanetu selgitas, et ürituste eesmärk on arutleda ka teemadel, mis võivad esmapilgul tunduda justkui tabu, kuid on tegelikult loomulikuks osaks naise eluteel. «Minu brändi filosoofiaks on vaadata elukvaliteeti ja heaolu tervikut – nii füüsilist kui ka vaimset heaolu. Nii tekkiski soov pakkuda mind ümbritsevatele naistele ja klientidele natuke rohkemat, kui seda, mida saab pesumasinas maha pesta. Teadmised on väärtus ja need käivad meiega kaasas ning terve, tark ja stiilne naine ongi ise nagu luksus kaubamärk. Olen veendunud, et elukvaliteeti saab tõsta vaid terviklikult lähenedes ja enda tervise ning välimuse eest hoolitsemine on selle lahutamatu osa,» rääkis Laanetu.