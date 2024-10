Paljude inimeste jaoks tähendas uudis Victoria's Secreti moeetenduse tagasitulek võimalust, et bränd esitleb lõpuks mitmekesist valikut ja murrab vanu piire. Kuid paljude jaoks ei suutnud sel nädalal toimunud etendus tänapäeva maailmaga suhestuda ning tõestas, et võib-olla oleks aeg need inglitiivad lõplikult varna riputada.