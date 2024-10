Moereeglid, mida rikkuda – astu julgelt raamidest välja

«Ära kanna teksapükse teksapluusiga.»

Aastaid on meid hoiatatud selle moeapsu eest, kuid teksat võib kombineerida vägagi stiilselt. Võti peitub kahes erinevas sinise toonis – näiteks heledamad teksapüksid ja tumesinine teksajakk loovad stiilse kontrasti, ilma et need liiga sarnased välja näeks.

«Särke kannavad püksis ainult nohikud.»

Tegelikult on see väga stiilne ja kütkestav. Kõrge vöökohaga seelik või püksid ja püksi pandud pluus loovad šiki ja viimistletud välimuse.

«Ära miksi erinevaid mustreid.»

Meile on õpetatud, et mustrite miksimine on ohtlik ja muudab välimuse liiga sigri-migriks. Tegelikult sõltub kõik sellest, kuidas mustreid kombineerida. Kui valid kaks mustrit, mis omavahel hästi harmoneeruvad, on tulemus huvitav ja moekas.

«Litrid sobivad ainult õhtuks.»

Litrid on sobivad pidulikele sündmustele, kuid tegelikult saab neid ka päevasel ajal kanda. Valides väiksemaid litritega detaile, nagu käekott või jakk, lisad oma igapäevariietusele sära, ilma et see oleks liiga silmatorkav.

«Huulepulk ei tohi olla kleidiga sama värvi.»

See on üks levinumaid ilumüüte, kuid tegelikult ei ole sellel mingit põhjust. Vastupidi, see võib riietuse kokku siduda ja luua stiilse terviku. Nii et kui tahad, proovi – moepolitsei ei tule sind kinni võtma!

«Lühikesed naised ei tohiks kandma maksikleite.»

Aga miks mitte? Võti on selles, et tuleb valida kergest kangast kleit ja kanda seda kontsadega, mis lisavad visuaalset pikkust. Maksikleidid sobivad kõigile.

«Käekott peab sobima kingadega.»

See reegel on lihtsalt aegunud! Miks peaksime oma stiili piirama, püüdes käekotti ja kingi täpselt sobitada? Kui sul on suurepärane kastanipunane käekott, ei tähenda see, et peaksid kiirustama sama värvi kingi ostma. Moes on kõige olulisem loovus ja mitmekesisus.