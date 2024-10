SUUR GALERII Kuulsad kaunitarid väisasid Eesti kosmeetikabrändi uhket sünnipäeva

Õhtu vältel jagas Berrichi asutaja Berit Joosep seerumi sünnilugu. Lisaks esines What the Face ilustuudio omanik Kelly Kotkas, kes tutvustas näolihaste treeningu olulisust noorusliku väljanägemise säilitamisel. Kotkas rõhutas, et regulaarne näolihaste treening aitab tugevdada näokontuure ja säilitada näonaha nooruslikkust.

Õhtu lõpetas uneterapeut Kene Vernik, kes rääkis une tähtsusest nahahoolduses. Vernik rõhutas, et magamine on meie naha tervise ja ilu võtmetegur ning et piisav uni on esimene samm särava ja noorusliku naha saavutamisel.