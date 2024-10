Kui sa suudad teha nii mitu kätekõverdust, oled sa heas vormis

See töötab samal ajal rindkere, õlgade, triitsepsi ja kere lihastega. Kätekõverdused kajastuvad tavalistes tegevustes – näiteks ukse lahtilükkamisel või põrandalt tõusmisel. Vananedes muutub keha liigutamine järjest olulisemaks, et säilitada tasakaalu, koordinatsiooni ja vältida vigastusi. Kätekõverdused on nende võimete suurepärane näitaja, kuna haaravad mitmeid lihasgruppe korraga.