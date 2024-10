See Kate Middletoni näopiirkond algatas ilukirurgia trendi

Nimelt sai printsessi nina 2012. aastal populaarseks rinoplastikas. New Yorgi plastikakirurg dr Stephen T. Greenberg on öelnud: «See on muutunud nii populaarseks, et oleme loonud kausta kümnete Kate Middletoni piltidega, mida konsultatsioonide ajal patsientidele näitame.»

Kate Middleton profiilis. Foto: IMAGO / chryslene caillaud / Panoramic / Scanpix

Samuti rääkis sellest Lenox Hilli haigla näoplastika osakonna juhataja dr Thomas Romo, kes ütles, et on teinud umbes 100 operatsiooni Kate'i nina jäljendamiseks. Tema sõnul hakkas Kate'i nina populaarsus tõusma pärast tema pulmi prints Williamiga. «Inimesed tahavad loomulikku, kaunist nina ja Kate on pidevalt uudistes.»

Varem oli kuulsuste seas kõige populaarsem ninamudel Jennifer Anistonil, kuid nüüd troonib Kate Middleton esikohal.

Lõikuse läbinud patsient Jessica Blaier kiitis: «Kui ma nägin Kate'i nina, teadsin, et see on minu ideaalne nina. Teistel kuulsustel olid osaliselt ilusad ninad, kuid Kate'i oma sobis mulle ideaalselt – see on sirge, ots on naiselik ja ei vaju naeratades alla.»

Paljud patsiendid, kes soovisid sarnast operatsiooni, olid tulemusega väga rahul, rõhutades, kuidas nende näoilme ja enesekindlus muutus. «Mu nägu on täielikult muutunud – nüüd naeratan kogu aeg!» kiitis üks patsient, vahendab The List.