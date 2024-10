Prints William tunnistas, et ammutab inspiratsiooni oma emast

«Olen võtnud inspiratsiooni ja juhiseid oma ema tööst, eriti kodutuse teemal,» räägib William.

Pühapäeval jagatud videos vestleb William ka jalgpallur Fara Williamsiga, kes oli kuus aastat kodutu.

«Sa mängisid Inglismaa ja Chelsea eest, olles samal ajal kodutu,» märkis ta.

Ta jagas treileris arvamust, et kodutus ei peaks 21. sajandil enam eksisteerima.

Dokumentaalfilm jälgib Homewardsi programmi, mille William käivitas 2023. aastal, et võidelda Ühendkuningriigis kodutuse vastu.

Printsess Diana, kes suri 1997. aasta augustis, pooldas samuti kodutuse lõpetamist. William ja tema vend, prints Harry, külastasid sageli koos emaga kodutute varjupaiku. Diana oli tihedalt seotud Centrepointi, noorte kodutute abistamisele suunatud heategevusorganisatsiooniga Ühendkuningriigis.

Kaks aastat tagasi pildistati Williamit Londoni tänavatel «The Big Issue» ajakirja müümas – tegemist on ajakirjaga, mis toetab kodutuid inimesi. Ajakirjale kirjutatud essees nimetas William kogemust silmaringi avardavaks.

«Soovisin kogeda seda teist poolt ja näha, milline on elu The Big Issue müüjana. See oli tõesti silmi avav,» kirjutas ta.

Williami organisatsioon tegutseb praegu kuues Ühendkuningriigi piirkonnas: Bournemouth, Christchurch ja Poole, Sheffield, Newport, Lambeth, Aberdeen ja Põhja-Iirimaa, vahendab Page Six.

«Homewardsi eesmärk on anda inimestele üle kogu Ühendkuningriigi lootust, et kodutust on võimalik ennetada, kui tegutseme ühiselt,» seisab Williami avalduses Homewardsi kodulehel.

«See on suur väljakutse, kuid olen veendunud, et koostööd tehes on võimalik muuta kodutus harvaks, lühiajaliseks ja kordumatuks nähtuseks. Ootan põnevusega koostööd meie kuue asukohaga, et see ambitsioon saaks reaalsuseks.»

Prints Williami uus dokumentaalfilm peaks peagi ilmuma, kuid esilinastuskuupäeva pole veel teada.



Dokumentaali viimast treilerit saad vaadata SIIN.