Märgid, et mees tahab lahku minna, kuid tal napib julgust

Mehed väldivad lahkuminekut sama tõenäoliselt kui naised. Veelgi murettekitavam on, et naised ei pruugi aru saada, et mehed ei soovi enam jätkata. Seetõttu on oluline teada, millised märgid viitavad sellele, et mees tahab suhte lõpetada, kuid tal puudub julgus seda öelda.

Konfliktide vältimine

Mehed, kellel on kombeks konflikte vältida, on tõenäolisemalt vait, kui soovivad suhte lõpetada.

Intiimsuse puudumine

Terves suhtes ei tohiks intiimsus kaduda. Kui nii aga juhtub või ta leiab pidevalt vabandusi, et mitte sinuga samas voodis olla, on ta huvi tõenäoliselt kadunud.

Uus suhe

Paljud mehed ei lahku suhtest enne, kui neil on uus partner valmis vaadatud. Kui märkad, et tal on tekkinud mingi uus sõbranna või ta paistab aktiivselt otsivat uusi tutvusi, tähendab see, et ta üritab alustada uut suhet.

Vihjed, et peaksid leidma kellegi teise

Kui ta vihjab, et peaksid ehk kellegi teise otsima, siis on aeg tõsiselt selle üle mõelda. Ära jää kellegi ajutiseks valikuks.

Prioriteetide muutumine

Kui sa pead end talle pidevalt meelde tuletama, on see märk, et ta ei hooli sinust enam.

Tigedus ja lugupidamatus

Kui ta muutub üha tigedamaks ja lugupidamatumaks, võib ta tahta, et sa lahkuksid.

Tal pole aega

Kui tal pole enam aega sinuga koos olla, on see tugev märk, et ta on suhtest loobunud.

Ta ei tutvusta sind

Kui mees ei soovi sind teistele tutvustada, näitab see, et ta püüab sinust distantsi hoida.

Kokkuvõtteks, kui leiad end pidevalt olukorras, kus sinu ülesanne on suhet elus hoida, on tõenäoliselt parim aeg ära minna. Investeeri oma aega kellessegi, kes oskab sind ja su pingutusi tõeliselt hinnata.