RAHASADU OnlyFans on sisuloojatele viimaste aastatega maksnud tohutu summa

Eelmisel nädalal Los Angeleses toimunud Bloomberg Screentime'i konverentsil üles astunud OnlyFansi tegevjuht Keily Blair teatas, et Ühendkuningriigis asuv ettevõte OnlyFans on viimase kaheksa aasta jooksul maksnud platvormil tegutsevatele sisuloojatele üle 20 miljardi dollari, kirjutab New York Post.

Blair rõhutas, et OnlyFans pakub kõigile kunstnikele vabadust väljendada oma arvamust ja olla vastuoluline. «Kõik eeldavad, et see on seksikas sisu. Osa sellest ongi seksikas – ja me oleme sellega väga rahul, oleme kaasav platvorm,» lisas ta.

«Me usume, et täiskasvanutele mõeldud sisu loojatel on väga oluline omada turvalist ruumi, kus nad saavad oma sisu rahaks teha ja seda teha koos teiste loojatega,» ütles Blair. «Me oleme kõik täiskasvanud ja võime ise valida, millist sisu me tellime.»

Blair lisas, et paljud inimesed maksavad OnlyFansi sisu eest, et suhelda konkreetsete sisuloojatega. OnlyFans asutati isa ja poja Guy ja Tim Stokely poolt ning müüdi 2018. aastal Leonid Radvinskyle.