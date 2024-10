Katta Grüner II marsib oma erksate värvide ja saatuslike naistega esimest korda moenädalale. Uued tulijad on kõige põnevamad – kes nad on ja mis oli Eesti moetaevast veel see puuduv nišš, mida nad täidavad? Katta paneb moeelu bravuurikalt paika: «Kanna seda, mida sina tahad, kus tahad ja millal tahad! Mingit sellist asja, et mood käsib, ei ole enam olemas!»