Neerudoonoriks saada sooviv mees avastas oma naisega kõhedaks tegeva seose

Mees ei uskunud, et midagi sellist päris elus juhtuda võiks.

Mees, kes pidi meditsiinilise vajaduse tõttu DNA-testi tegema, avastas, et tal on oma naisega rohkem ühist, kui nad kartagi oskasid. Paar aga otsustas, et jätab nii delikaatse info kõigi teiste pereliikmete ja sõprade ees saladuseks.