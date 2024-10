GALERII Epp Kärsin meelitas Pärnu erootikakaubamaja avamispeole korraliku rahvamassi

Tuliuus erootikakaubamaja osutus pärnakate seas sedavõrd populaarseks, et laupäeva õhtupoolikuks seadis uue kaupluse avamisele sammud mitusada huvilist. Külalisi kostitati vahuveini, suupistete ja erootiliste kingitustega.

Õhtu tõmbenumbrina astus lavale eestlaste armastatuim naudingute koolitaja Epp Kärsin, kes jagas teadmisi nii naudingute psühholoogiast, erootikatoodete kirjust maailmast kui ka oma lemmikutest. Samuti andis ta näpunäiteid, kuidas tugevdada paarisuhet ning tuua elevus intiimellu tagasi.

Kärsini sõnul oleks eestlastel aeg hakata ennast harima ja oma seksuaalteadlikkust tõstma. «Me elame täpselt nii hästi, kui me seksime. Kui me kardame seksida, kardame ka elada. Seksuaalenergia on kõige võimsam energia,» kinnitas Kärsin laval.

Intiimelu aluseks on koolitaja kinnitusel suhte emotsionaalne lähedus ja sügav intiimne kontakt. «Te saate kodus täpselt nii palju seksi, kui hea ja kvaliteetne suhe on teil iga päev,» tõdes ta ning lisas, et naise kõige suurem seksuaalorgan on tema aju. «Kõik saab sellest alguse, mis on kahe kõrva vahel,» vihjas Kärsin meestele.

Ühtlasi tutvustas Kärsin kaupluse avamisele kohale tulnud suurele publikule ka kõige populaarsemaid tooteid enda magamistoas. Naistele soovitas naudingute ekspert helilainetega lelusid, sest erinevalt meestest on naiste naudingute piirkond arenenud sissepoole.

«Eestlased on tegelikult väga seksinäljased. Me ei pea enam minema pimedasse keldrisse. Te saate tulla Pärnu Keskusesse, käite šopingul ja toidupoes, võtate alt piimapaki ja ostate kolmandalt korruselt kaasa dildo või vedela vibraatori – midagi endale ja midagi mehele,» väljendas Kärsin heameelt, et avatud kauplus aitab normaliseerida seksuaalsust ning et ka pärnakad saavad nüüd naudingute maailmast osa.

Kärsini esinemise lõppedes lookles kaupluse leti taga pooletunnine järjekord, sest sensuaalsest etteastest inspireerituna soovis enamik külalisi koju midagi katsetamiseks kaasa osta.