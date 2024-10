Paarid, kes annavad teineteisele need viis lubadust, jäävad eksperdi sõnul igaveseks kokku

«Esimene lubadus on teineteist iga päev armastada,» rääkis suhtespetsialist Steele ajakirjale Your Tango. Ta selgitab, et armastus on valik ja sa oled teinud valiku oma teist poolt armastada. Hoolimata tujudest või ajanappusest ja teistest teguritest väärivad partnerid teise poole armastust iga päev.