EKSPERDI NÕUANDED Mida süüa õhtuks, et pekile tuul alla teha?

Kaalulangetamine on keeruline teekond, kus infot on palju ja sageli vastuolulist. Dietoloog Destini Moody rõhutab, et lõppkokkuvõttes sõltub kaalulangus sellest, mida ja kuidas me sööme. «Õhtusöök on sageli kõige suurem toidukord, sest päeva lõpuks oleme väsinud ja tahame midagi maitsvat,» selgitas ta. Kas see on aga võimalik, kui soovime alla võtta?